Allarmi e telecamere ecco il bando Bonus per il link alle forze dell’ordine

Sicurezza urbana: il Comune di Scandiano apre il bando per contributi a sistemi di allarme e videosorveglianza. Anche quest’anno il Comune conferma dunque il proprio impegno sul tema della sicurezza urbana, mettendo a disposizione un fondo complessivo di 8.750 euro per sostenere l’installazione di sistemi di protezione nelle case, nelle attività economiche e nelle sedi associative presenti sul territorio comunale. Il bando sarà aperto dal 10 dicembre al 15 febbraio 2026 e rappresenta una concreta opportunità per cittadini, imprese e associazioni interessati a migliorare la tutela dei propri spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarmi e telecamere, ecco il bando. Bonus per il link alle forze dell’ordine

