Allarme vandalismo e abbandono ville e parchi senza custodia Nel 2026 se ne occuperà Risorse per Roma
Il passaggio di consegne da Roma Capitale a Risorse per Roma del servizio di custodia di parchi e ville storiche tarda a concretizzarsi. E così, mentre i tecnici scrivono i nuovi contratti con la società in house “piglia tutto”, ci sono aree verdi di pregio, nei quartieri della città, che versano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
