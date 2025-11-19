Allarme rosso per Virtus-Maccabi del 21 novembre il governatore | Spero tutti ascoltino l’appello del sindaco Lepore

Bologna, 19 novembre 2025 – A soli due giorni dal ‘temuto’ appuntamento sportivo di Eurolega Virtus-Maccabi, in città (e non solo) non si smette di parlare. Sul piatto c’è il rischio proteste e la sicurezza della città. Dopo il braccio di ferro tra Comune e Governo, oggi è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a intervenire sulla gestione dell'ordine pubblico del match in programma venerdì 21 novembre. “Il sindaco Matteo Lepore sta chiedendo di gestire la situazione insieme a tutte le istituzioni e il mio appello è che venga ascoltato ”, ha detto il governatore a margine di un convegno Uilca sulla desertificazione bancaria, al Circolo Ufficiali di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

