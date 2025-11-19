Allarme rosso per Virtus-Maccabi del 21 novembre il governatore | Spero tutti ascoltino l’appello del sindaco Lepore
Bologna, 19 novembre 2025 – A soli due giorni dal ‘temuto’ appuntamento sportivo di Eurolega Virtus-Maccabi, in città (e non solo) non si smette di parlare. Sul piatto c’è il rischio proteste e la sicurezza della città. Dopo il braccio di ferro tra Comune e Governo, oggi è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a intervenire sulla gestione dell'ordine pubblico del match in programma venerdì 21 novembre. “Il sindaco Matteo Lepore sta chiedendo di gestire la situazione insieme a tutte le istituzioni e il mio appello è che venga ascoltato ”, ha detto il governatore a margine di un convegno Uilca sulla desertificazione bancaria, al Circolo Ufficiali di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allarme rosso Inter per il derby: Dumfries rischia! Chivu pensa ad una soluzione d'emergenza a sorpresa per la fascia destra. #Inter #intermilan #Dumfries #CarlosAugusto #internews24 - facebook.com Vai su Facebook
Allarme rosso: anche l’economia dice no all’agenda di Trump Vai su X
L’allarme del sindaco di Bologna per Virtus-Maccabi Tel Aviv: “Non ci sono le condizioni, cambiamo data e luogo” - “Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus- ilfattoquotidiano.it scrive
Virtus-Maccabi Tel Aviv, Piantedosi replica a Lepore: "Violenti non possono dettare agenda: si gioca" - Il ministro degli Interni ha risposto all'appello del primo cittadino bolognese perche la partita fosse spostata in un'altra citta o rinviata ... Da msn.com
Virtus-Maccabi, polemiche in Eurolega. Meneghin: "Va giocata", Villalta: "Sport unisce non divide" - " Va accettata la protesta pacifica, l'importante è che non si degeneri mai nella violenza - Riporta msn.com