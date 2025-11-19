Massa, 19 novembre 2025 – Sono due le famiglie sfollate a causa delle frane: una a Forno e una a Casette, entrambe all’attenzione dell’amministrazione comunale. "Ci sono varie questioni da seguire – ha dichiarato l’assessore al sociale, Francesco Mangiaracina da noi contattato-: Forno è una cosa più semplice. E’ stato fatto uno sgombero precauzionale e la situazione dovrebbe risolversi in tempi brevi. Lo abbiamo fatto per non rischiare nulla ma è questione di giorni. Ci sono tutti i contatti in corso. Stessa cosa per la questione di Casette, con la quale abbiamo interlocuzioni in corso. Da parte nostra c’è massima vicinanza e interessamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allagamenti a Massa, la conta dei danni e l’odissea di due famiglie costrette a stare fuori casa