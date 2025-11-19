Alla scoperta di St Michael Eppan | degustazione guidata al Salvador Wine Bar

Padovaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata dedicata ai vini dell'Alto Adige con St. Michael-Eppan. Mercoledì 26 novembre 2025, dalle 20 alle 22 circa, El Salvador Wine Bar di Sant’Andrea di Campodarsego ospita una serata speciale dedicata alla scoperta della cantina St. Michael-Eppan, eccellenza dell'Alto Adige.L’evento prevede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

alla scoperta di st michael eppan degustazione guidata al salvador wine bar

© Padovaoggi.it - Alla scoperta di St. Michael Eppan: degustazione guidata al Salvador Wine Bar

Approfondisci con queste news

scoperta st michael eppanAlla scoperta di St. Michael Eppan: degustazione guidata al Salvador Wine Bar - Mercoledì 26 novembre 2025, dalle 20 alle 22 circa, El Salvador Wine Bar di Sant’Andrea di Campodarsego ospita una serata speciale ... Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta St Michael Eppan