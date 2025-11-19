Alla Galleria d’Arte Contemporanea di Montina Franciacorta ospite Costantino Giovine con la mostra Pittura anima e meditazione
MONTICELLI BRUSATI (BS) – Montina Franciacorta presenta la mostra “Pittura, anima e meditazione” di Costantino Giovine, inaugurata il 29 ottobre e allestita fino a gennaio 2026 nella Galleria d’Arte Contemporanea della cantina. L’artista Costantino Giovine, originario di Velletri e attivo da anni in Lombardia, porta in Franciacorta un percorso che unisce sogno, emozione e spiritualità, invitando il pubblico a lasciarsi guidare dalle sensazioni. «Vero non è ciò che si vede guardando il quadro, ma ciò che si prova lasciandosi trasportare da esso», afferma Giovine nel presentare la filosofia che guida la sua ricerca artistica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
