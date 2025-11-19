Alla Biblioteca Nazionale di Firenze la mostra Le donne ritrovate Una storia al femminile nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Alla Biblioteca Nazionale di Firenze arriva la mostra “Le donne ritrovate. Una storia al femminile nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. La mostra, organizzata da questa Direzione in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con la Biblioteca. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Alla Biblioteca Nazionale di Firenze la mostra "Le donne ritrovate. Una storia al femminile nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"

