Alimentazione Nourishment Table | Non solo dieta sana ma anche nutrizione adeguata
(Adnkronos) – ‘Il diritto all’alimentazione: possiamo trasformarlo in realtà?’. È questo il titolo – l’originale ‘Nourishment as a Right: Can We Make It a Reality?’ – dell’intervento di Frederic Leroy, docente di Microbiologia e biotecnologie dell’alimentazione presso la Facoltà di scienze e bioingegneria della Vrije Unversiteit di Bruxelles, all’interno di un convegno sulla sicurezza alimentare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Il 12 novembre scorso è stato presentato ufficialmente il nuovo Glossario FeSIN, Federazione delle Società Italiane in Nutrizione, dal titolo “Alimentazione e Nutrizione in parole” a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità. La nuova edizione ha visto impe - facebook.com Vai su Facebook
Alimentazione, Nourishment Table: "Non solo dieta sana ma anche nutrizione adeguata" - 'Il diritto all'alimentazione: possiamo trasformarlo in realtà? Lo riporta adnkronos.com
Alimentazione sana: i 5 principi scientifici di una dieta efficace - Ogni giorno riceviamo decine di messaggi contraddittori su cosa mangiare, e distinguere le informazioni valide dal rumore di ... Scrive gazzetta.it
Perchè una dieta con il 25-30% di proteine favorisce un buono stato di salute - 30% delle calorie proviene da alimenti di origine animale come carne, pesce, uova e latticini, tende a favorire un buono stato di salute, evitando carenze di micron ... Scrive msn.com