Alfonso Signorini scrittore trama e curiosità del suo primo romanzo | Amami quanto io t’amo

Dilei.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non dovrebbe stupire poi così tanto il fatto che Alfonso Signorini abbia un libro in un’uscita. Il celebre conduttore e giornalista, però, è pronto per una delle sue sfide più importanti. Il 25 novembre, infatti, arriva in libreria il suo primo romanzo, dal titolo Amami quanto io t’amo, edito da Mondadori. Un testo in grado di raccontare l’amore nella sua forma più sincera e coraggiosa. La trama. Un netto cambio di rotta per Alfonso Signorini che, ovviamente, non rinuncia al proprio percorso televisivo. Non sarà un romanziere a tempo pieno, ma l’esito di questo esperimento editoriale potrebbe di certo indirizzare i suoi prossimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

alfonso signorini scrittore trama e curiosit224 del suo primo romanzo amami quanto io t8217amo

© Dilei.it - Alfonso Signorini scrittore, trama e curiosità del suo primo romanzo: Amami quanto io t’amo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alfonso signorini scrittore tramaAlfonso Signorini scrittore, trama e curiosità del suo primo romanzo: Amami quanto io t’amo - Un netto cambio di rotta per Alfonso Signorini che, ovviamente, non rinuncia al proprio percorso televisivo. Segnala dilei.it

Alfonso Signorini, dal Grande Fratello al primo romanzo d’amore: «Presto mi sposo con Paolino Galimberti» - Altro che festeggiamenti sobri: Signorini ha scelto di sorprendere tutti dichiarando al Corriere della Sera: «presto sposerò Paolino Galimberti». Da ilmattino.it

Alfonso Signorini, dal Grande Fratello al primo romanzo d’amore: «Presto mi sposo con Paolino Galimberti» - Non rivendica solo ascolti, ma un’impronta: «Mi interessavano le storie, non le vasche o i giochi». Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Alfonso Signorini Scrittore Trama