Non dovrebbe stupire poi così tanto il fatto che Alfonso Signorini abbia un libro in un’uscita. Il celebre conduttore e giornalista, però, è pronto per una delle sue sfide più importanti. Il 25 novembre, infatti, arriva in libreria il suo primo romanzo, dal titolo Amami quanto io t’amo, edito da Mondadori. Un testo in grado di raccontare l’amore nella sua forma più sincera e coraggiosa. La trama. Un netto cambio di rotta per Alfonso Signorini che, ovviamente, non rinuncia al proprio percorso televisivo. Non sarà un romanziere a tempo pieno, ma l’esito di questo esperimento editoriale potrebbe di certo indirizzare i suoi prossimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alfonso Signorini scrittore, trama e curiosità del suo primo romanzo: Amami quanto io t’amo