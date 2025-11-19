Alessia tra le 50 donne trans a pranzo con Papa Leone | Ci ha accolte è un messaggio d'inclusione

Alessia racconta il pranzo con Papa Leone XIV al Giubileo dei Poveri insieme a un gruppo di 50 donne trans: "Mi sono sentita accolta, è stato emozionante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La cena del Papa con 5 donne trans, tra loro anche Alessia Nobile: “Non tornare indietro sui diritti” - Leone XIV segue le orme del suo predecessore Papa Francesco e non sembra voler tornare indietro sul tema dell’accoglienza delle persone trans nella Chiesa. Come scrive blitzquotidiano.it

