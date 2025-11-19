Alessia Marcuzzi tanti i pregiudizi nella sua vita | Dicono che ho avuto 100 figli con 100 uomini ma…

Negli anni Alessia Marcuzzi ha fatto i conti con molti pregiudizi, cosa ha detto sulla sua sfera sentimentale. Alessia Marcuzzi sta conquistando non poco successo con The Traitors Italia, in occasione dell’uscita del nuovo reality ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove si è lasciata sfuggire anche alcune rivelazioni personali. Alessia Marcuzzi (Screen ig @alessiamarcuzzi) La nota conduttrice ha fatto sapere cosa pensa dei tradimenti, dopodiché ha parlato anche di amore. Lei cosa cerca in una relazione? A questa domanda ha così risposto: “Ho una consapevolezza diversa rispetto a qualche anno fa, valuto le mie scelte su chi frequentare in base ad altri aspetti ed esigenze. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Alessia Marcuzzi, tanti i pregiudizi nella sua vita: “Dicono che ho avuto 100 figli con 100 uomini ma…”

