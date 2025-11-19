Alessia Marcuzzi | Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini Il peso dei giudizi

La vita privata dei vip è sempre stata sotto una lente di ingrandimento costante, oggi come decine di anni fa. Prima c’erano i paparazzi, oggi i “gossip” dilagano anche sui social e tutti, con la fotocamera a portata di mano, si sono trasformati un po’ in paparazzi. Ed è così che si crea il chiacchiericcio e, di conseguenza, i giudizi, che hanno sempre un peso nella vita di una persona, anche quando ti chiami Alessia Marcuzzi e conduci da anni. Alessia Marcuzzi parla della sua vita privata e dei giudizi. Con un’intervista a Chi, Alessia Marcuzzi si è raccontata, con confidenze sulla vita privata e sui giudizi che da sempre l’hanno accompagnata lungo il percorso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessia Marcuzzi: “Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini”. Il peso dei giudizi

Scopri altri approfondimenti

Alessia Marcuzzi con l'ecopelliccia reversibile di Emme Marella. Capo disponibile in negozio, ti aspetto in settimana a provarlo. - facebook.com Vai su Facebook

''E' tipo lupus in fabula'' Alessia Marcuzzi a #CTCF ci parla di The Traitors Vai su X

Alessia Marcuzzi: «Mi dicono che ho avuto figli da cento uomini diversi, ma le mie storie importanti si contano sulle dita di una mano» - Alessia Marcuzzi ricomincia (ha ricominciato, a dire il vero) da The Traitors su Prime Video. msn.com scrive

''Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi'': Alessia Marcuzzi replica alle critiche che l’hanno ferita - ''Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi'': Alessia Marcuzzi replica alle critiche che l’hanno ferita ... Riporta gossip.it

Alessia Marcuzzi: “In amore voglio tutelarmi dai giudizi”/ “Dicono che ho avuto cento uomini diversi, ma…” - Alessia Marcuzzi parla di tradimenti, della sua attuale situazione sentimentale e dei pregiudizi subiti in passato: le rivelazioni al settimanale Chi ... Segnala ilsussidiario.net