Alcolismo e comportamenti sani Incontro pubblico a Sansepolcro
Si è svolto sabato 15 novembre, presso il centro congressi La Fortezza di Sansepolcro, l'incontro pubblico sul tema “Avere comportamenti sani non come rinuncia ma come scelta”, curato dall’oratorio Monsignor Pompeo Ghezzi di Sansepolcro, in qualità di capofila del Centro Insieme, in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
