Albino in arrivo un maxi polo tecnologico e di ricerca da 13 milioni di Inntea
Ad Albino arriva un nuovo polo tecnologico e di ricerca da 8 mila mq. Inntea avvia una nuova fase del proprio sviluppo con un investimento da 13 milioni destinato alla riconversione di un’area industriale per ospitare nuove linee tecnologiche, percorsi di prototipazione e attività di ingegneria avanzata. A regime la nuova sede – 7.000 mq di area produttiva e 1.000 mq di uffici e laboratori – accoglierà oltre 100 collaboratori, riunendo progettazione, produzione e servizi in un unico hub operativo pensato per sostenere una crescita stabile e di lungo periodo. Gallery Inntea cresce e investe in Val Seriana 13 milioni di euro Sfoglia la Gallery > 6. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
È in arrivo il periodo più magico dell'anno...e noi non potevamo mancare per passarlo insieme a voi!!! Vi aspettiamo ,per vivere insieme l' atmosfera del Natale, con il primo appuntamento il 6-7 dicembre dalle ore 17:00 in Piazza Regina Elena. PS: ci saran - facebook.com Vai su Facebook
Vaprio, la lotta non va in vacanza: "Stop all’arrivo del maxi-polo" - La battaglia contro il magazzino Lidl non va in vacanza, "No logistica a Vaprio" all’attacco, più di 1. Si legge su ilgiorno.it