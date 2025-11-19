Albino in arrivo un maxi polo tecnologico e di ricerca da 13 milioni di Inntea

Ad Albino arriva un nuovo polo tecnologico e di ricerca da 8 mila mq. Inntea avvia una nuova fase del proprio sviluppo con un investimento da 13 milioni destinato alla riconversione di un’area industriale per ospitare nuove linee tecnologiche, percorsi di prototipazione e attività di ingegneria avanzata. A regime la nuova sede – 7.000 mq di area produttiva e 1.000 mq di uffici e laboratori – accoglierà oltre 100 collaboratori, riunendo progettazione, produzione e servizi in un unico hub operativo pensato per sostenere una crescita stabile e di lungo periodo. Gallery Inntea cresce e investe in Val Seriana 13 milioni di euro Sfoglia la Gallery > 6. 🔗 Leggi su Bergamonews.it