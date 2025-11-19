Alatri a Tecchiena sul ring Fight for lilt - lotta per la ricerca

La lotta che fa bene alla ricerca. Questo è lo spirito che muove la Italian Wrestling Association, unica sigla di wrestling di Frosinone e provincia, per l’organizzazione di “Fight for LILT”, fissato per domenica 7 dicembre presso il Palasport di Tecchiena d’Alatri con l’obiettivo di raccogliere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

