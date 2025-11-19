Alatri a Tecchiena sul ring Fight for lilt - lotta per la ricerca

La lotta che fa bene alla ricerca. Questo è lo spirito che muove la Italian Wrestling Association, unica sigla di wrestling di Frosinone e provincia, per l’organizzazione di “Fight for LILT”, fissato per domenica 7 dicembre presso il Palasport di Tecchiena d’Alatri con l’obiettivo di raccogliere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuovi orari per venirci a trovare! Da questa settimana cambiamo un po’ i ritmi al nostro negozietto! Passa a trovarci nel nuovo orario e scopri tutte le bontà della nostra fattoria Ova Domus Meae Strada Statale 155, Km 4.250 03011 Tecchiena di Alatri ( - facebook.com Vai su Facebook

La Italian Wrestling Association torna a Tecchiena d’Alatri per unire il wrestling e la lotta ai tumori - Nel match principale saranno in azione due coppie che stanno accendendo la scena del wrestling italiano e ... Secondo ciociariaoggi.it

Alatri, stadio intitolato a Emanuele Morganti: cerimonia a Tecchiena - E’ questa la decisione presa dall’amministrazione comunale di Alatri, fortemente voluta dalla famiglia del giovane alatrense pestato a ... Si legge su ilmessaggero.it

Assalto allo stadio "Morganti", il sindaco: «Non sono nostri concittadini» - In merito agli scontri verificatisi ieri mattina allo stadio "Morganti" a Tecchiena, è giunta anche una nota congiunta del sindaco Maurizio Cianfrocca e dell'assessore allo sport Gianni Padovani. Da ciociariaoggi.it