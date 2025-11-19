Al via XXIV Convegno nazionale Int al centro Ia e deontologia

(Adnkronos) – Domani, giovedì 20 novembre, si terrà il XXIV Convegno nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi (Int) dal titolo 'Tributaristi e Intelligenza Artificiale regole, deontologia e opportunità', in presenza e in streaming dalla Sala Cristallo dell'Hotel Nazionale in piazza Monte Citorio a Roma. Live sul canale YouTube INT https:[email protected] e sulla pagina facebook dell’Istituto Nazionale Tributaristi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

