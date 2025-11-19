Al via la tre giorni conclusiva del progetto dedicato alla cultura delle pari opportunità
LATIANO - “La differenza. solo un valore aggiunto”, al via la tre giorni conclusiva del progetto dedicato alla cultura delle pari opportunità. Il primo appuntamento è in programma per il prossimo 28 novembre a partire dalle ore 19, con debutto nella sala eventi della Taberna Libraria di Latiano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
? -30 giorni alla Cerimonia Conclusiva del Trentennale di Città della Speranza! Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il 16 dicembre 2025, al Teatro Comunale Città di Vicenza, celebreremo insieme un anno straordinario, ricco di emozioni, traguardi - facebook.com Vai su Facebook
Fiera, al via oggi la tre giorni del Mestolo - Fino a giovedì quasi 200 banchi nel rinnovato percorso che esclude dalla planimetria del mercato via Assab, via Pietro Aretino e la parte alta di via Margaritone Arezzo, 9 settembre 2025 – Da oggi a ... Da lanazione.it
Babbaluci Film Festival, al via la nuova edizione: tre giorni dedicati ai talenti - Torna a Palermo il Babbaluci Film Festival, la rassegna interamente dedicata alle scuole di cinema italiane. Secondo tp24.it
Cantiere in via Piangipane, tre giorni di stop al traffico - Miglioramento della qualità stradale, rifacimento del manto, livellamento delle superfici: sono partiti ieri mattina i lavori in via Piangipane, nel tratto tra via Grotta e via Succi. Scrive ilrestodelcarlino.it