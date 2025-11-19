Al via la tre giorni conclusiva del progetto dedicato alla cultura delle pari opportunità

Brindisireport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LATIANO - “La differenza. solo un valore aggiunto”, al via la tre giorni conclusiva del progetto dedicato alla cultura delle pari opportunità. Il primo appuntamento è in programma per il prossimo 28 novembre a partire dalle ore 19, con debutto nella sala eventi della Taberna Libraria di Latiano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

