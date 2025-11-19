Al via la campagna Mediaset per la giornata mondiale dei diritti dei bambini
In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, celebrata il 20 novembre, Mediaset lancia una nuova campagna multimediale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare e garantire i diritti dei più piccoli. Da oggi, su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme digitali e sui canali social Mediaset, sarà trasmesso uno spot concepito per dare voce ai bambini e ricordare il valore universale dei loro diritti. Un messaggio che si riconosce nel claim “I diritti dei bambini fanno rima con il nostro impegno”, che ne spiega anche la scelta narrativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
