Celebrato come uno dei principali appuntamenti dedicati all’olio italiano di qualità, il concorso nazionale Ercole Olivario entra in una nuova stagione. La XXXIV edizione apre ufficialmente le iscrizioni e accompagna produttori, assaggiatori e istituzioni verso il 2026, tra selezioni territoriali, percorsi formativi e riconoscimenti che raccontano l’eccellenza olearia dei nostri territori. Iscrizioni 2025 Con l’avvio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Al via la 34ª edizione dell’Ercole Olivario, vetrina dell’olio italiano