Al via il percorso per costituire la prima Comunità energetica rinnovabile e solidale della città
Al via il percorso per costituire la prima Comunità energetica rinnovabile e solidale del comune di Piacenza. Si è svolto questa sera, all’Auditorium Sant’Ilario, l’incontro pubblico “Piacenza verso le Cers”, energetica Rinnovabile e Solidale del Comune di Piacenza, «un’iniziativa molto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Al via il percorso per costituire la prima Comunità energetica rinnovabile e solidale della città - Oggi l’incontro pubblico all’Auditorium Sant’Ilario: «Prima Cer comunale basata soprattutto sugli impianti fotovoltaici installati sulle scuole» ... ilpiacenza.it scrive