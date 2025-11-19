Al via “Che cosa illumina il Natale?”, il concorso promosso dal Comune di Parma –Assessorato ai Servizi Educativi in collaborazione con l'Assessorato Cultura, rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie (prime, seconde e terze) di Parma. L’iniziativa propone agli alunni e alle alunne. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Al via il concorso “Che cosa illumina il Natale?” per le scuole primarie