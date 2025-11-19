Al via i lavori sulla strada comunale extraurbana Melfignana

Nella mattinata di ieri, 18 novembre, sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale extraurbana Melfignana, a seguito della sottoscrizione del primo contratto attuativo nell’ambito del nuovo Accordo Quadro Lavori manutenzione straordinaria strade zona C (borgate e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A #Firenze in Via del Fico per lavori edili strada sarà chiusa in orario 9-19 tra via delle Pinzochere e via dei Pepi. Termine previsto 31 dicembre. #viabiliFI @comunefi Vai su X

STRADA COMUNALE DI POGGIO AQUILONE CHIUSA AL TRAFFICO DA GIOVEDI' 20 NOVEMBRE per permettere i lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte che si trova al confine tra il territorio di Marsciano e San Venanzo. Per la realizzazion - facebook.com Vai su Facebook

Manutenzione straordinaria delle strade: lavori al via a Sansepolcro - Sono partiti gli interventi, dal costo complessivo di circa 208mila euro, finalizzati alla messa in sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni. Riporta arezzonotizie.it

Sora – Al via i lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Grignano - Il sindaco Di Stefano: «È un impegno verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro ambiente, ci eravamo spesi ed oggi onoriamo la fiducia che ci era stata concessa» ... Come scrive tunews24.it

Sanluri, via ai lavori per sistemazione strade: investimento da 600.000€ - Le risorse permetteranno di intervenire sul manto stradale, manutenzione straordinaria e miglioramento del decoro urbano ... Come scrive cagliaripad.it