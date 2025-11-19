Al via i lavori sulla strada comunale extraurbana Melfignana

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, 18 novembre, sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale extraurbana Melfignana, a seguito della sottoscrizione del primo contratto attuativo nell’ambito del nuovo Accordo Quadro Lavori manutenzione straordinaria strade zona C (borgate e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

via lavori strada comunaleManutenzione straordinaria delle strade: lavori al via a Sansepolcro - Sono partiti gli interventi, dal costo complessivo di circa 208mila euro, finalizzati alla messa in sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni. Riporta arezzonotizie.it

Sora – Al via i lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Grignano - Il sindaco Di Stefano: «È un impegno verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro ambiente, ci eravamo spesi ed oggi onoriamo la fiducia che ci era stata concessa» ... Come scrive tunews24.it

via lavori strada comunaleSanluri, via ai lavori per sistemazione strade: investimento da 600.000€ - Le risorse permetteranno di intervenire sul manto stradale, manutenzione straordinaria e miglioramento del decoro urbano ... Come scrive cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Via Lavori Strada Comunale