Al Teatro Puccini torna Christmas Rock il concerto benefico a sostegno di progetti di inclusione e assistenza

Il chitarrista e il batterista di Vasco Rossi, le sei corde di Bennato e Ligabue, una delle voci più amate di Notre Dame de Paris e tanti altri nomi eccellenti della musica, italiana e internazionale. Tutti insieme per “Christmas Rock”, il concerto benefico a sostegno di progetti di inclusione e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it