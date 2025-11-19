Al Teatro Puccini torna Christmas Rock il concerto benefico a sostegno di progetti di inclusione e assistenza
Il chitarrista e il batterista di Vasco Rossi, le sei corde di Bennato e Ligabue, una delle voci più amate di Notre Dame de Paris e tanti altri nomi eccellenti della musica, italiana e internazionale. Tutti insieme per “Christmas Rock”, il concerto benefico a sostegno di progetti di inclusione e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Al Teatro #puccini di #firenze 62 poltrone dedicate alle vittime della #mafia Vai su X
Teatro Puccini intitola poltrone a 62 vittime delle mafie. Su ogni posto un Qr code che rimanda a biografia di ciascuno #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il teatro Puccini di Merano torna all'antico splendore. Apertura il 29 agosto - Partito con l'intenzione di sostituire solo le ormai vetuste poltrone di 50 anni fa, l'intervento di restauro sul teatro Puccini di Merano si è via via trasformato per volontà dell'amministrazione e ... Segnala rainews.it
Al Teatro dell’Opera torna a «vibrare» la Tosca di Puccini - C’era una volta, il 14 gennaio del 1900, una Roma febbrile di attesa: Giacomo Puccini stava per svelare al mondo la sua Tosca. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Al Teatro Pacini torna l’opera di Puccini - Rispettando una consuetudine che, ormai, si rinnova da alcuni anni, il Teatro Pacini torna a ospitare la grande opera del maestro Giacomo Puccini. Secondo lanazione.it