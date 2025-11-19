Al Teatro delle Arti lo spettacolo Sputo

In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Teatro delle Arti porta in scena un "antimonologo" frammentato e potente. Nina – interpretata da una straordinaria Elena De Carolis – cerca un gesto capace di trasformare il dolore in sopravvivenza.

al teatro delle arti lo spettacolo sputo

© Firenzetoday.it - Al Teatro delle Arti lo spettacolo "Sputo"

