Al Salone dell’orientamento 1.500 studenti
Dubbi, ansie e, naturalmente, sogni: sono 1.500 gli studenti che in questi giorni hanno preso d’assalto il Salone dell’orientamento. Una iniziativa allestita negli spazi delle scuole Don Milani, organizzata dal Comune di Seregno in collaborazione con Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Verano Brianza. "In tutto 3mila persone – commenta il sindaco Alberto Rossi – ovvero 1.500 studenti o studentesse accompagnati da un adulto. Numeri importanti, che raccontano quanto questo appuntamento sia sempre più avvertito come utile per i ragazzi e per le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Salone dell’Orientamento 2025 Cavallerizza - Castello di Vigevano dal 19 al 22 Novembre 2025, ore: 09-18 Gli stand espositivi delle diverse scuole secondarie di secondo grado presentano agli studenti e alle famiglie la variegata offerta formativa de - facebook.com Vai su Facebook
Al Salone dell’orientamento 1.500 studenti - 500 gli studenti che in questi giorni hanno preso d’assalto il Salone dell’orientamento. Come scrive ilgiorno.it
Chiavari, torna il Salone dello studente del Tigullio - Chiavari – Il Comune di Chiavari organizza anche quest’anno il “Salone dello studente del Tigullio – Orientamento 2024”. Lo riporta ilsecoloxix.it
Il salone della formazione. Studenti, scuole e università si incontrano a Lariofiere - Mai come in questo momento sceglie il giusto indirizzo di studi è fondamentale per riuscire a conciliare le proprie aspirazioni personali con le esigenze del mercato del lavoro. Da ilgiorno.it