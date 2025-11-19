Dubbi, ansie e, naturalmente, sogni: sono 1.500 gli studenti che in questi giorni hanno preso d’assalto il Salone dell’orientamento. Una iniziativa allestita negli spazi delle scuole Don Milani, organizzata dal Comune di Seregno in collaborazione con Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso e Verano Brianza. "In tutto 3mila persone – commenta il sindaco Alberto Rossi – ovvero 1.500 studenti o studentesse accompagnati da un adulto. Numeri importanti, che raccontano quanto questo appuntamento sia sempre più avvertito come utile per i ragazzi e per le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Salone dell’orientamento 1.500 studenti