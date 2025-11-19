Al Rosmini di Borgomanero il concerto di Dario Baldan Bembo
Giovedì 20 novembre, alle 20,30, al Teatro Rosmini di Borgomanero è in programma un concerto unico con Dario Baldan Bembo, che porterà sul palco i suoi più grandi successi - "Tu cosa fai stasera", "Aria", "Autostrada", "Amico è" - insieme a brani meno noti.Per la prima volta, Baldan Bembo sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
