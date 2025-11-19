Al Monastero delle Trentatré omaggio a Schönberg sabato 22 novembre ore 19.00
Il prossimo appuntamento al Monastero delle Trentatré, prevede un interessante omaggio a Schönberg e nuova musica italiana, per sabato 22 novembre, ore 19.00. L’Associazione Dissonanzen porta a Napoli uno dei progetti più significativi e innovativi che sono stati dedicati al grande Arnold Schönberg in occasione dei 150 anni dalla nascita, festeggiati nel 2024. Si tratta di . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 22 novembre, alle ore 19, al Monastero delle Trentatré renderemo omaggio ad Arnold Schoenberg con un grande concerto. Pierrot Perspectives prevede l'esecuzione del Pierrot Lunaire originale interpolato da nuove opere di Maurilio Cacciatore e Gi - facebook.com Vai su Facebook