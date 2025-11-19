Akor Ejuke e Gudelj al rientro nel primo allenamento della settimana

2025-11-19 19:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Lui Siviglia è tornato al allenamenti questo pomeriggio nella città dello sport dopo alcuni giorni di riposo approfittando della pausa della Nazionale e di quella sua prossima partita sarà contestato lunedì 24 di fronte a spagnolo. Akor Adams, Chidera Ejuke E Nemanja Gudelj Sono i primi internazionali a unirsi al lavoro con il resto dei loro colleghi dopo aver terminato i rispettivi impegni Nigeria E Serbia. Matías Almeyda lo è in attesa di restituzione degli altri cinque internazionali -Odysseas, Nyland, Vargas, Sow e Suazo- che restano da restituire alla capitale di Siviglia e allo stato del ferito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com