Akanji sul futuro | Spero di restare all’Inter Chivu mi piace per un motivo Sullo derby dico questo

Inter News 24 Le parole di Manuel Akanji, difensore dell’Inter, sul suo futuro e gli obiettivi con il club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Manuel Akanji ha parlato a SportMediaset dopo la qualificazione della Svizzera al Mondiale. QUALIFICAZIONE SVIZZERA AL MONDIALE – E’ stato un grande anno e una bella qualificazione: abbiamo fatto ottime prestazioni, siamo stati costanti e abbiamo meritato il Mondiale. ITALIA AI PLAYOFF – Avrebbero dovuto vincere con tanti gol. Vedremo con chi giocherà i playoff, hanno una bella squadra, dovranno giocare bene per andare al Mondiale. Noi penseremo a passare il primo turno del Mondiale, cercheremo di arrivare in più lontano possibile: abbiamo la qualità per farlo, possiamo fare strada ma dipende da noi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji sul futuro: «Spero di restare all’Inter, Chivu mi piace per un motivo. Sullo derby dico questo»

