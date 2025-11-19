Akanji sul futuro | Spero di restare all’Inter Chivu mi piace per un motivo Sullo derby dico questo

Internews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Manuel Akanji, difensore dell’Inter, sul suo futuro e gli obiettivi con il club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Manuel Akanji ha parlato a SportMediaset dopo la qualificazione della Svizzera al Mondiale. QUALIFICAZIONE SVIZZERA AL MONDIALE – E’ stato un grande anno e una bella qualificazione: abbiamo fatto ottime prestazioni, siamo stati costanti e abbiamo meritato il Mondiale. ITALIA AI PLAYOFF – Avrebbero dovuto vincere con tanti gol. Vedremo con chi giocherà i playoff, hanno una bella squadra, dovranno giocare bene per andare al Mondiale. Noi penseremo a passare il primo turno del Mondiale, cercheremo di arrivare in più lontano possibile: abbiamo la qualità per farlo, possiamo fare strada ma dipende da noi. 🔗 Leggi su Internews24.com

akanji sul futuro spero di restare all8217inter chivu mi piace per un motivo sullo derby dico questo

© Internews24.com - Akanji sul futuro: «Spero di restare all’Inter, Chivu mi piace per un motivo. Sullo derby dico questo»

Argomenti simili trattati di recente

akanji futuro spero restareAkanji: “Obiettivo scudetto? Certo! Spero di restare all’Inter, Chivu mi piace perché…” - Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a SportMediaset dopo la conquista del Mondiale con la Svizzera ... Si legge su msn.com

akanji futuro spero restareInter, Akanji: “Non vedo l’ora di giocare il derby, il nostro obiettivo è lo scudetto” - Il difensore dell'Inter Manuel Akanji, dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale, ha parlato di derby e scudetto su SportMediaset ... Scrive gianlucadimarzio.com

akanji futuro spero restareAkanji: "Non sarebbe male il primo goal al Milan, spero un futuro all'Inter. Obiettivo? Scudetto" - “Dopo il ko in Norvegia e il fatto che loro avessero segnato tanti gol, era davvero difficile ribaltare il risultato nell'ultima partita perché avrebbero dovuto vincere con un largo margine. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Akanji Futuro Spero Restare