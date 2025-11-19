Akanji Inter lo svizzero vola ai Mondiali | 90 minuti in campo contro il Kosovo

di Giuseppe Lo Porto Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Si è conclusa la terza sosta per le Nazioni della Serie A 202526, con Manuel Akanji che è stato l’ultimo calciatore nerazzurro impegnato nelle gare di qualificazione ai Mondiali. Per la Svizzera di Akanji, quella contro il Kosovo è stata una notte straordinaria, culminata con il passaggio alla fase finale dei Mondiali 2026. Il match, che si è concluso con un pareggio 1-1, ha visto gli ospiti andare in vantaggio grazie al gol di Vargas nel primo tempo, ma il Kosovo ha risposto al 74? con Muslija, pareggiando i conti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, lo svizzero vola ai Mondiali: 90 minuti in campo contro il Kosovo

