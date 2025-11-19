Akanji carica l’ambiente | Il primo gol nel derby non sarebbe male
“ È stato un grande anno, una qualificazione meritata da tutta la squadra “. Con queste parole Manuel Akanji commenta ai microfoni di SportMediaset il pareggio contro il Kosovo che consegna alla Svizzera il pass per il prossimo Mondiale. Il difensore dell’Inter si gode il traguardo, frutto, di un percorso solido: “ Abbiamo offerto prestazioni importanti, siamo stati costanti e abbiamo dimostrato di meritare questa qualificazione”. Ora, però, la testa inizia a spostarsi verso un appuntamento speciale: il primo Derby di Milano della sua carriera. Interpellato sulle difficoltà degli Azzurri, Akanji analizza con lucidità: “ Dopo la sconfitta con la Norvegia e con tutti i gol che avevano segnato, era complicato ribaltare tutto all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
