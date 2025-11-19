Agropoli due milioni per il restyling del porto

Salernotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla riqualificazione e al potenziamento dell'area portuale, un'infrastruttura strategica per tutto il territorio a sud di Salerno. Le risorse, assegnate nell'ambito del PR FESR Campania 20212027, non rappresentano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

