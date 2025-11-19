Agrisolaris rilancia il Sannio | nasce la filiera integrata che dà valore ai produttori e competitività al territorio

Nel Sannio beneventano prende forma un modello di filiera integrata che punta a generare competitività attraverso la valorizzazione delle produzioni locali. Protagonista è Agrisolaris S.r.l., società nata per rilevare l’attività dell’ex Consorzio agrario provinciale di Benevento, fondato nel 1901, e riposizionarla con un approccio orientato all’integrazione verticale e alla sostenibilità economica. La strategia dell’azienda si articola lungo l’intera catena del valore: Agrisolaris accompagna le imprese agricole dalla fornitura di input produttivi come carburanti, concimi e mangimi fino alla meccanizzazione e allo stoccaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it