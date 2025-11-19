Agrigento penultima in Italia per capacità amministrativa | il nuovo indice de Il Sole 24 Ore è impietoso
La fotografia arriva dall’ultima edizione del Maqi (Municipal administration quality index), l’indice elaborato da Il Sole 24 Ore che misura qualità e capacità dell’amministrazione comunale attraverso parametri precisi come struttura dell’apparato, comportamento della classe politica, gestione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
