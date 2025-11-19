Agrifish l’Italia alza la voce | netto no alla nuova PAC e difesa della sovranità alimentare

Lidentita.it | 19 nov 2025

Ancora un secco “no” da parte dell’Italia alla proposta della Commissione europea sulla politica agricola comune post 2027. La posizione forte e contraria del governo Meloni è arrivata stavolta per bocca del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’ultimo Consiglio Agricoltura e Pesca, in quel di Bruxelles. Il taglio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

