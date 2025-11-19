Agricoltura Irpinia dimenticata | Petitto accoglie l’allarme del comparto

Tempo di lettura: 2 minuti Altragricoltura CSSA rivolge tre domande secche ed incisive per il futuro del comparto a tutti i candidati per la Regione Campania e il consigliere uscente e ricandidato con Forza Italia, Livi o Petitto risponde punto per punto. 1. Le piccole e medie imprese agricole e della pesca sono in crisi. La politica se ne rende conto e intende intervenire? Negli ultimi cinque anni la Regione ha ignorato l’allarme che arrivava dai territori, soprattutto dalle nostre aree interne. Mentre le nostre imprese chiudevano e i giovani erano e sono costretti ad abbandonare i loro paesi di nascita, chi governava è rimasto immobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

