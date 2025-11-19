Agricoltura 4.0 in campo c’è il robot Crs4 | monitora le colture per interventi mirati

Il Crs4 – Centro di Ricerca, Sviluppo Studi Superiori in Sardegna – si e’ dotato di un robot che sara’ utilizzato nel campo dell’agricoltura digitale. Il dispositivo rappresenta un risultato tangibile del progetto ‘Smaart’ (Sostenibilita’ e management per agricoltura e zootecnia di precisione con intelligenza artificiale, robot e tecnologie IoT), finalizzato al monitoraggio delle colture e degli animali da allevamento per consentire la pianificazione di interventi precoci e mirati. Il robot, definibile come ‘laboratorio di ricerca viaggiante’, e’ stato progettato per svolgere funzioni di monitoraggio autonomo in agricoltura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

