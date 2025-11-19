Agosto il monologo di una donna tra sogno e prigionia interiore
Un unico personaggio femminile, sospeso tra sogno e confessione, guida il pubblico dentro un viaggio interiore fatto di memoria, colpa e desideri taciuti. È il nucleo di “Agosto”, testo di Simone Somma con Roberta Astuti protagonista, in scena al Teatro Serra di Napoli dal 28 al 30 novembre. Un dramma che prende forma sul palco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
