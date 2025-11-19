Aggressione in una scuola a Messina | studentessa attirata con l’inganno e colpita da due coetanee esterne
Due giovani esterne all'istituto hanno fatto irruzione presso un istituto scolastico superiore a Messina mettendo in atto un piano organizzato per isolare la vittima. Le responsabili hanno eluso la sorveglianza all'ingresso principale per poi raggiungere le aule interne tramite le scale di emergenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
