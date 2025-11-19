Aggredisce sanitari e poliziotti | 18enne condannato a un anno di reclusione

È stato condannato a un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena il 18enne che lo scorso martedì 28 ottobre ha aggredito e minacciato agenti di polizia e sanitari del 118 dopo essere stato denunciato per una rissa in piazza Goldoni. La sentenza è stata pronunciata dal giudice. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

