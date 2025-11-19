Affrontare mesi più bui | la luce artificiale e l’umore in autunno
Con l’arrivo dell’autunno e l’accorciarsi delle giornate, molte persone avvertono un cambiamento nel proprio stato d’animo. Meno luce significa meno energia, più sonnolenza, calo dell’umore e in alcuni casi vera e propria tristezza stagionale. È il cosiddetto “winter blues”, una forma lieve di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alluvione ottobre 2024, prorogato lo stato d’emergenza per i comuni colpiti Dodici mesi in più per affrontare le ferite dell'alluvione. Con una delibera pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha prorogato di un anno lo stato di emergenza per i territori col - facebook.com Vai su Facebook