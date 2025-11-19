Affari tuoi insulti alla marescialla | In pensione a 50 anni
"Un poema sdolcinato per dire che rifiutano. Ma tutto ok!?". Alla fine ad Affari tuoi la spunta "la marescialla" ma i telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino trovano comunque il modo di polemizzare. Laura, carabiniera dal Piemonte, e il marito arrivano in fondo con due pacchi rossi, uno da 15mila e uno da 50mila. Il Dottore il tenta con un'offerta piuttosto sostanziosa da 38mila euro ma la coppia, riflettendo sul rischio "relativo" e la garanzia di un piccolo paracadute da 15mila euro, decide di andare avanti e di rifiutare. Scelta coraggiosa (alla fine in mano hanno proprio i 50mila euro) ma che scatena il retropensiero di parecchi appassionati che seguono e commentano le puntate in tempo reale su X, come da tradizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
