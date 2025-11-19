Aerei a elica e sistemi laser | la nuova strategia per fronteggiare gli sciami di droni

Una nuova versione del velivolo a turboelica A-29 Super Tucano dotata di sistemi d’arma laser per condurre missioni anti-drone, è questa la nuova scommessa di Embraer, l’azienda brasiliana che vuole rispondere alla crescente richiesta di soluzioni accessibili ed efficaci per contrastare i sistemi aerei senza pilota armati. I velivoli a turboelica, dal conflitto in Ucraina agli scenari del Medio Oriente, nelle nuove prospettive nella conduzione di operazioni aeree antiguerriglia come supporto di operazioni speciali in conflitti ibridi o combattuti contro avversari non convenzionali o non-armed state actor che fanno anche uso di droni kamikaze, sono un’opzione sempre più richiesta, specialmente per il supporto aereo ravvicinato e per la difesa degli spazi aerei che possono essere soggetti a incursioni massicce da parte di Unmanned Aerial Vehicles. 🔗 Leggi su It.insideover.com

