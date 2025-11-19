Adeyemi Inter piovono conferme sulla pista nerazzurra e i tifosi sognano! Le ultimissime dalla Germania

Inter News 24 sull'attaccante del Borussia Dortmund. Le voci di mercato attorno a Karim Adeyemi non si placano, anzi si intensificano arricchendosi di nuovi dettagli provenienti direttamente dalla Germania. Dopo le indiscrezioni iniziali lanciate dalla Bild, anche l'autorevole emittente Sky Sports Deutschland conferma il forte interesse dell'Inter per l'attaccante esterno classe 2002. I nerazzurri, sempre attenti alle opportunità internazionali, avrebbero già effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire i margini di manovra, approfittando di una situazione contrattuale che si sta facendo sempre più tesa tra il talento della Nazionale tedesca e la dirigenza del Borussia Dortmund.

Karim Adeyemi sembra lontano dal Borussia Dortmund a causa di divergenze sul rinnovo contrattuale. L'Inter, è interessata, e avrebbe avviato contatti con l'agente Jorge Mendes per valutare un trasferimento in Serie A. Su di lui anche il Manchester United. Vai su X

