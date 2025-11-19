Adeyemi Inter l’interesse di Marotta e Ausilio per la stella del Borussia Dortmund non è nuovo | ecco l’ultima volta che in società avevano fatto un pensierino su di lui!
di Giuseppe Colicchia Adeyemi Inter, l’interesse di Marotta e Ausilio per l’attaccante del Borussia Dortmund non è nuovo: ecco cos’è successo in estate. Il nome di Karim Adeyemi è tornato prepotentemente a far sognare i tifosi dell’Inter. Le indiscrezioni rimbalzate nelle ultime ore dalla Germania, rilanciate da fonti autorevoli come la Bild e Sky Sports Deutschland, dipingono uno scenario di mercato estremamente interessante per il club di Viale della Liberazione. L’attaccante classe 2002, uno dei talenti più cristallini della Bundesliga, sembrerebbe essere ormai ai ferri corti con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
? Karim Adeyemi sembra lontano dal Borussia Dortmund a causa di divergenze sul rinnovo contrattuale. L'Inter, è interessata, e avrebbe avviato contatti con l'agente Jorge Mendes per valutare un trasferimento in Serie A. Su di lui anche il Manchester Un - facebook.com Vai su Facebook
CHIVU e la MISSIONE DERBY: le ULTIME su DUMFRIES e ZIELINSKI. BOMBA dalla GERMANIA: l'INTER su ADEYEMI GUARDA LA DIRETTA ? youtube.com/watch?v=UNHIz1… Vai su X
Inter, Marotta su Lookman: "Prossimi giorni decisivi in un senso o nell'altro" - Il presidente Giuseppe Marotta, assieme a Christian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sul mercato dei nerazzurri. Riporta sport.sky.it
Inter, Marotta: “Lookman? L’Atalanta ha il diritto di non venderlo. Il Napoli parte favorito” - Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato prima della gara di esordio in Serie A della sua squadra contro il Torino Tutto pronto per l’inizio della Serie A dell’Inter, che scende in campo ... Secondo gianlucadimarzio.com
Inter, si accelera per Lookman. Marotta: “Chiudiamo in tre giorni o cambiamo obiettivo” - APPIANO GENTILE – Presentando la stagione dell’Inter, “in cui l’obiettivo sarà vincere, eliminando quel centimetro che ci ha impedito di farlo lo scorso anno”, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è ... Si legge su repubblica.it