di Giuseppe Colicchia Adeyemi Inter, l’interesse di Marotta e Ausilio per l’attaccante del Borussia Dortmund non è nuovo: ecco cos’è successo in estate. Il nome di Karim Adeyemi è tornato prepotentemente a far sognare i tifosi dell’Inter. Le indiscrezioni rimbalzate nelle ultime ore dalla Germania, rilanciate da fonti autorevoli come la Bild e Sky Sports Deutschland, dipingono uno scenario di mercato estremamente interessante per il club di Viale della Liberazione. L’attaccante classe 2002, uno dei talenti più cristallini della Bundesliga, sembrerebbe essere ormai ai ferri corti con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adeyemi Inter, l’interesse di Marotta e Ausilio per la stella del Borussia Dortmund non è nuovo: ecco l’ultima volta che in società avevano fatto un pensierino su di lui!