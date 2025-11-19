Adesso ti comando Verdone sindaco per un giorno scherza con Gualtieri – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2025 "Adesso ti comando", scherza così Carlo Verdone con Gualtieri. Nel giorno del suo 75esimo compleanno l'attore veste i panni del sindaco per un giorno, facendo un giro tra le periferie con la fascia tricolore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
«Adesso prendo io il comando». È iniziata così la giornata da sindaco di Roma per Carlo Verdone, quando nella mattina di oggi, 17 novembre, ha indossato in piazza del Campidoglio la fascia tricolore per il suo 75esimo compleanno - facebook.com Vai su Facebook
Con il Comandante Sarri ieri, adesso e in futuro. Insomma con il #Comandante #Sarri sempreeeeeeeee!!! #ForzaLazio Vai su X
"Adesso ti comando", Verdone sindaco per un giorno scherza con Gualtieri – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2025 "Adesso ti comando", scherza così Carlo Verdone con Gualtieri. Da open.online
Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: "Ho scelto le periferie" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: 'Ho scelto le periferie' ... Lo riporta tg24.sky.it
"Adesso ti comando", Verdone sindaco per un giorno scherza con Gualtieri - Nel giorno del suo 75esimo compleanno l'attore veste i panni del sindaco per un giorno, facendo un giro tra le periferie con la fascia tr ... Riporta ilgiornale.it