Adesso ti comando Verdone sindaco per un giorno scherza con Gualtieri – Il video

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2025 "Adesso ti comando", scherza così Carlo Verdone con Gualtieri. Nel giorno del suo 75esimo compleanno l'attore veste i panni del sindaco per un giorno, facendo un giro tra le periferie con la fascia tricolore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

adesso comando verdone sindaco"Adesso ti comando", Verdone sindaco per un giorno scherza con Gualtieri – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2025 "Adesso ti comando", scherza così Carlo Verdone con Gualtieri. Da open.online

adesso comando verdone sindacoCarlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: "Ho scelto le periferie" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni: 'Ho scelto le periferie' ... Lo riporta tg24.sky.it

adesso comando verdone sindaco"Adesso ti comando", Verdone sindaco per un giorno scherza con Gualtieri - Nel giorno del suo 75esimo compleanno l'attore veste i panni del sindaco per un giorno, facendo un giro tra le periferie con la fascia tr ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Adesso Comando Verdone Sindaco