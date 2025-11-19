Addio alla carta d' identità cartacea ecco come richiedere l' elettronica | scatta l' open day
Il Comune di Reggio Calabria avvisa i cittadini interessati che, a partire dal 3 agosto 2026, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 20191157, il modello cartaceo della carta d’identità non sarà più valido, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini ancora. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
