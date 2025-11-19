Città di Tivoli in lutto per la scomparsa di Gianni Andrei, giornalista, ingegnere e docente universitario, punto di riferimento negli ambienti culturali e esperto di sicurezza e protezione civile. I funerali si terranno mercoledì 19 novembre alla chiesa di San Biagio a Tivoli. Una lunga carriera accademica e professionale ha contraddistinto la vita di Gianni Andrei. Nato e cresciuto a Tivoli, si era laureato in Ingegneria Sicurezza Integrata presso l’ Università La Sapienza di Roma. Dirigente tecnologico all’ ENEA, scrittore ed editorialista, Andrei è stato anche presidente del Rotary Club di Tivoli e dell’ Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (Aipros). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Addio al giornalista italiano”. Il triste annuncio è appena arrivato