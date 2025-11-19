Addio al giornalista italiano Il triste annuncio è appena arrivato
Città di Tivoli in lutto per la scomparsa di Gianni Andrei, giornalista, ingegnere e docente universitario, punto di riferimento negli ambienti culturali e esperto di sicurezza e protezione civile. I funerali si terranno mercoledì 19 novembre alla chiesa di San Biagio a Tivoli. Una lunga carriera accademica e professionale ha contraddistinto la vita di Gianni Andrei. Nato e cresciuto a Tivoli, si era laureato in Ingegneria Sicurezza Integrata presso l’ Università La Sapienza di Roma. Dirigente tecnologico all’ ENEA, scrittore ed editorialista, Andrei è stato anche presidente del Rotary Club di Tivoli e dell’ Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (Aipros). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Addio Gianfranco Capra decano dei cronisti novaresi. Giornalista vecchio stampo, territorio e squadra perdono la sua voce. Funerali mercoledì. Leggi tutto su Giornalisti Italia: - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo del giornalismo, l’addio a Claudio Fico in diretta a Mattino 5 - L’informazione italiana è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Claudio Fico, pilastro silenzioso dell’assetto giornalistico di Videonews (Mediaset). Segnala dilei.it
Addio a Stefano Benni: l’iconico scrittore italiano aveva 78 anni - Si è spento a 78 anni Stefano Benni, celebre scrittore, saggista, giornalista e drammaturgo bolognese, dopo una lunga malattia. Da ilmattino.it
Addio a Raffaele Dalla Vite, storica firma sportiva bolognese, amico dei campioni - BOLOGNA – C'era solo un giornalista italiano con cui Michael Schumacher parlava a ruota libera, senza veli e senza paura. Come scrive bologna.repubblica.it