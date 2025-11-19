Addio ad Anna Mennucci Il cordoglio della città
La comunità di Ponte a Moriano piange la morte di Anna Mennucci, per oltre trent’anni volto e guida della Croce Verde locale, di cui era Presidente Onoraria. Aveva 85 anni. I funerali domani alle 15 nella chiesa di Sesto di Moriano. Il presidente Luca Pierotti, il consiglio direttivo tutto (dott. Melis P.G., Andreini M., Boscheratto S., Casciani V., Carignani D., D’Aiuto E., Giuntini G., Mercoledì L., Milli M., Molendi P.L.), insieme a tutti i dipendenti e i volontari della Croce Verde di Ponte a Moriano si stringono con affetto ai figli Cristiana e Alfonso, ai parenti e ai familiari tutti, condividendone il dolore e il ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
