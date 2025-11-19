Addio a Valentina l’annuncio della famiglia poco fa | il suo sorriso si è spento per sempre

La notizia della sua morte è arrivata come un colpo improvviso, di quelli che tolgono il respiro anche a chi pensava di essere preparato al peggio. Perché chi ha incrociato lo sguardo e l’energia di Valentina sapeva bene che arrendersi non era una possibilità contemplata. Dal giorno in cui aveva scoperto la malattia, quel gennaio del 2024 che avrebbe cambiato tutto, aveva scelto di affrontare ogni tappa con una forza rara, raccontando sui social la sua quotidianità fatta di battaglie silenziose e gesti d’amore verso le sue figlie. Ora, a soli quarant’anni, lascia dietro di sé un vuoto che pesa come un macigno e una scia di ricordi che profumano di coraggio, tenacia e dolcezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

